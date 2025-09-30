Permanence de la ludothèque Lulu Prêt’ Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre

Permanence de la ludothèque Lulu Prêt’ Biblio’fil Bibliothèque Vallons-de-l’Erdre mardi 30 septembre 2025.

Permanence de la ludothèque Lulu Prêt’ Biblio’fil

Début : 2025-09-30 16:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27

La ludothèque LULU PRÊT’ arrive près de chez vous !

Qu’est-ce qu’une ludothèque ?

Une ludothèque est un lieu où l’on peut jouer librement. C’est également un lieu où vous pouvez emprunter des jeux de société, des jouets, des puzzles, des jeux géants et des structures gonflables pour une durée déterminée.

C’est donc comme une bibliothèque, mais avec plus de 1800 jeux à la place des livres.

Qu’est-ce qui change pour Lulu Prêt’ ?

Lulu Prêt’ existe depuis 10 ans sur la commune de Trans-sur-Erdre et à partir du 30 septembre, elle va se rapprocher de vous en tenant des permanences le mardi de 16h à 18h à la bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Vous pourrez donc emprunter des jeux lors de ces permanences.

Comment fonctionne Lulu Prêt’ ?

Pour pouvoir emprunter les jeux, il faudra s’acquitter d’une adhésion familiale et annuelle de 10€ et d’un forfait d’unités.

1 unité = 1 jeu emprunté pour 4 semaines.

2 forfaits d’unités possibles 10€ pour 25 unités ou 5€ pour 12 unités .

Bibliothèque 16 avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

L’événement Permanence de la ludothèque Lulu Prêt’ Biblio’fil Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis