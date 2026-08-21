Permanence de l’association des Amis du Musée de Pont-Aven, Musée de Pont-Aven, Pont-Aven

Informations pratiques

Permanence de l’association des Amis du Musée de Pont-Aven 19 et 20 septembre Musée de Pont-Aven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis du Musée de Pont-Aven assurera une permanence et vous renseignera au sein du musée ; n’hésitez pas à venir les rencontrer.

Musée de Pont-Aven 1 Place Julia, 29930 Pont-Aven, France Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne 0298061443 https://www.museepontaven.fr Quelques 200 peintures et œuvres sur papier immergent les visiteurs dans l’esthétique de la célèbre “École de Pont-Aven”. Les aplats de couleurs pures et les cernes délimitent les formes simplifiées dans les compositions. Des dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre l’effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXe siècle.

L’association des Amis du Musée de Pont-Aven sera présente lors des Journées Européennes du Patrimoine

Amis du Musée de Pont-Aven