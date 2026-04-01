Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Blanzac Porcheresse Coteaux-du-Blanzacais

Coteaux-du-Blanzacais

Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente

Blanzac Porcheresse 2 Route de Villebois-Lavalette Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-07 09:30:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Retrouvez un conseiller numérique qui vous accueil dans le bus numérique. L’association accompagne la population dans son appropriation au numérique et participe à des projets communs et collaboratifs avec de nombreuses associations locales.

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Blanzac Porcheresse 2 Route de Villebois-Lavalette Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 82 03 contact@numeriquesudcharente.com

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English : Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente

A digital advisor welcomes you to the digital bus. The association helps people get to grips with the digital world, and takes part in joint and collaborative projects with a number of local associations.

L’événement Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2022-12-10 par Office de tourisme du Sud Charente