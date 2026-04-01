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Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place de l’église Rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire

Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place de l’église Rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire mardi 7 avril 2026.

Lieu : Rue Elie Vinet

Adresse : Marché Place de l'Eglise

Ville : 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire

Département : Charente

Début : 2026-04-07T09:30:00

Fin : 2026-04-07T12:00:00

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Barbezieux-Saint-Hilaire

Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place de l’église

Rue Elie Vinet Marché Place de l’Eglise Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :
2026-04-07

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Rue Elie Vinet Marché Place de l’Eglise Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 82 03  contact@numeriquesudcharente.com

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English : Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place de l’église

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L’événement Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place de l’église Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme du Sud Charente

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