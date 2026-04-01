Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place du champ de foire Place du Champ de Foire Barbezieux-Saint-Hilaire
Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place du champ de foire Place du Champ de Foire Barbezieux-Saint-Hilaire mardi 7 avril 2026.
Barbezieux-Saint-Hilaire
Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place du champ de foire
Place du Champ de Foire Marché Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:30:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07
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Place du Champ de Foire Marché Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 82 03 contact@numeriquesudcharente.com
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English : Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place du champ de foire
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L’événement Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Place du champ de foire Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2023-10-04 par Office de tourisme du Sud Charente
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