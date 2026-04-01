Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Villebois-Lavalette
Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Villebois-Lavalette mardi 7 avril 2026.
Villebois-Lavalette
Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente
Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 09:00:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Retrouvez un conseiller numérique qui vous accueil dans le bus numérique. L’association accompagne la population dans son appropriation au numérique et participe à des projets communs et collaboratifs avec de nombreuses associations locales.
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Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 82 03
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English :
A digital advisor welcomes you to the digital bus. The association helps people get to grips with the digital world, and takes part in joint and collaborative projects with a number of local associations.
L’événement Permanence de l’Espace Numérique Mobile en Sud Charente Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2022-12-10 par Office de tourisme du Sud Charente
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