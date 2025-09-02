Permanence de Teamservices pour des postes en Transport-Logistique Agence RENNES OUEST Rennes

L’agence intérim TEAMSERVICES vous reçoit sans rendez-vouspour échanger sur ses postes à pourvoir : préparateur de commandes, conducteur PL et SPL.

Présence des représentants de l’agence intérim Teamservices de 9h à 12h au niveau de la zone d’accueil. Vous présenter sans rendez-vous, muni.e de votre CV.

Début : 2025-09-02T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-02T12:00:00.000+02:00

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine