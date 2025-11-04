PERMANENCE DE VOTRE AGENCE RANDSTAD Agence DOLE Dole
PERMANENCE DE VOTRE AGENCE RANDSTAD Agence DOLE Dole mardi 4 novembre 2025.
PERMANENCE DE VOTRE AGENCE RANDSTAD Mardi 4 novembre, 09h30 Agence DOLE Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-04T09:30:00+01:00 – 2025-11-04T10:00:00+01:00
Fin : 2025-11-04T09:30:00+01:00 – 2025-11-04T10:00:00+01:00
Permanence de votre agence de travail temporaire RANDSTAD dans les locaux de FRANCE TRAVAIL. Venez découvrir les secteurs qui recrutent et les opportunités d’emploi .
Entretien individuel
Agence DOLE 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512481 »}]
Permanence de votre agence de travail temporaire RANDSTAD dans les locaux de FRANCE TRAVAIL. Venez découvrir les secteurs qui recrutent et les opportunités d’emploi . #TousMobilisés La semaine de l’industrie agroalimentaire