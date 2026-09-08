Permanence d’écrivain public Vie du citoyen Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Vie du citoyen · Rennes
Informations pratiques
Permanence d’écrivain public Vie du citoyen Rennes 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Gratuit
Permanence d’écrivain public
Accueil d’une permanence d’écrivain public pour un accompagnement dans le cadre de démarches administratives et rédactionnelles (CV, Mails, Lettres de motivation, Courriers administratifs, Dossiers et projet de vie MDPH et droit des étrangers)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-12-17T18:00:00.000+01:00
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Vie du citoyen Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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