Permanence des expert(e)s de la création d’entreprise Troyes

Permanence des expert(e)s de la création d’entreprise

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 09:30:00

fin : 2026-03-06 12:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Vous avez un projet structuré de création d’entreprise, ou vous êtes déjà en activité et avez besoin de conseils précis ? Qu’il s’agisse de financement, de formation, de consolidation ou de transmission, inscrivez vous gratuitement pour un créneau de 30 minutes avec des experts clés (chambres consulaires, FRANCE TRAVAIL, URSSAF, CIC, France Active…) et donnez à votre projet les clés de succès pour sa réussite et sa pérennité ! .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

