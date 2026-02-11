Permanence des expert(e)s de la création d’entreprise Troyes
Permanence des expert(e)s de la création d’entreprise Troyes vendredi 6 mars 2026.
Permanence des expert(e)s de la création d’entreprise
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 09:30:00
fin : 2026-03-06 12:00:00
Date(s) :
2026-03-06
Vous avez un projet structuré de création d’entreprise, ou vous êtes déjà en activité et avez besoin de conseils précis ? Qu’il s’agisse de financement, de formation, de consolidation ou de transmission, inscrivez vous gratuitement pour un créneau de 30 minutes avec des experts clés (chambres consulaires, FRANCE TRAVAIL, URSSAF, CIC, France Active…) et donnez à votre projet les clés de succès pour sa réussite et sa pérennité ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Permanence des expert(e)s de la création d’entreprise Troyes a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne