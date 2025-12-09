Permanence d’info sur la VAE Bonnat
Permanence d’info sur la VAE Bonnat mardi 9 décembre 2025.
le chai Bonnat Creuse
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Dès 14h
Vous cherchez à changer de parcours professionnel, ou avez besoin d’une nouvelle perspective ? Vous voulez en savoir plus sur la Validation des Acquis de l’Expéience et si elle correspond à votre situation ? La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse vous propose des rendez-vous individuels d’information pour en discuter.
SUR INSCRIPTION
–> Le chai .
le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 57 55 66 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
mis à jour le 2025-10-31