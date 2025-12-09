Permanence d’info sur la VAE

le chai Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Permanence d’info sur la VAE

Dès 14h

Vous cherchez à changer de parcours professionnel, ou avez besoin d’une nouvelle perspective ? Vous voulez en savoir plus sur la Validation des Acquis de l’Expéience et si elle correspond à votre situation ? La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Creuse vous propose des rendez-vous individuels d’information pour en discuter.

Gratuit

SUR INSCRIPTION

–> Le chai .

le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 57 55 66 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

English : Permanence d’info sur la VAE

German : Permanence d’info sur la VAE

Italiano :

Espanol : Permanence d’info sur la VAE

L’événement Permanence d’info sur la VAE Bonnat a été mis à jour le 2025-10-31 par Portes de la Creuse en Marche