Permanence dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s » Marché de Villejean – Rue de Bourgogne Rennes Vendredi 23 janvier, 08h00 Ille-et-Vilaine

Permanence dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s » sur le marché de Villejean le vendredi 23 janvier

Retrouvez le dispositif « En voiture Nina et Simon.e.s » sur le marché de Villejean toute la matinée.

Le dispositif vous accueille pour vous informer et vous orienter sur tous les sujets en lien avec l’égalité entre les femmes et les hommes :

-Accès aux droits

-Vie affective et sexuelle

-Violences

-Genre

N’hésitez pas à venir échanger avec nous autour d’une boisson chaude !

Accueil gratuit, sans rendez-vous et anomyme

Début : 2026-01-23T08:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T12:30:00.000+01:00

coordination-van@cifdff35.fr

Marché de Villejean – Rue de Bourgogne rue de Bourgogne 35000 Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



