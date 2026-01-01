Permanence du AGREPY (Association des gardiens de refuges) Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Permanence du AGREPY (Association des gardiens de refuges)

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-23 10:00:00

fin : 2026-01-23 13:00:00

2026-01-23

Venez rencontrer les gardiens et gardiennes de refuge pour échanger sur les bonnes pratiques en refuge, les conditions en montagne et les itinéraires. Un temps convivial pour poser toutes vos questions.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

Come and meet the hut wardens to discuss best practices in huts, mountain conditions and itineraries. A convivial time to ask all your questions.

