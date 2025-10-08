Permanence du Bureau Info Familles Thiviers
Permanence du Bureau Info Familles Thiviers mercredi 8 octobre 2025.
Permanence du Bureau Info Familles
Bibliothèque Thiviers Dordogne
Découverte et aide à l’inscription au « Portail Famille » (pour les préinscriptions / réservations au Centre de Loisirs et à l’Espace jeunes)
Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86
English :
Discovering and registering for the « Portail Famille » (for pre-registration/reservations for the Leisure Center and Youth Center)
German : Permanence du Bureau Info Familles
Programmierung des Monats
Italiano :
Introduzione e assistenza per la registrazione al « Portale delle famiglie » (per la pre-registrazione/prenotazione presso il Centro ricreativo e l’Espace Jeunes)
Espanol : Permanence du Bureau Info Familles
Programa del mes
