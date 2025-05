Permanence du Débrouillo’lab (gratuit) – Les petits débrouillards Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, inscription conseillée mais non obligatoire Tout public

C’est quoi le Débrouillo’Lab ?C’est notre espace de bidouille numérique sur Nantes, au sein de notre local associatif. On y trouve des machines comme une imprimante 3D, une découpe vinyle, de l’électronique.Des permanences ?1 semaine sur 2, généralement le mercredi entre 17h et 19h, le Débrouillo’Lab ouvre ses portes au public pour venir découvrir et profiter des machines. Ces permanences ne sont pas des ateliers, mais plutôt des temps en autonomie accompagnés par un·e médiateur·trice.Vous pouvez y passer 20min, 1h ou rester sur toute la plage horaire, c’est à vous de décider !Ces temps sont gratuits. Nous pouvons accueillir jusqu’à 10 participant·es ; en cas de surfréquentation, la priorité sera donnée aux personnes inscrites à la permanence (soit sur cette page, soit auprès de Benjamin par SMS ou mail).Pour qui ?Ces permanences sont ouvertes à toutes et tous : enfants, adultes, familles, structures partenaires, etc.Nous invitons les jeunes de moins de 13 ans à venir accompagné·es d’un·e adulte sur les 1ères séances.Qu’est ce qu’on peut y faire ?Découvrir des machines et les utiliser pour faire ses propres créations. Ou simplement venir pour passer un temps convivial à nos côtés.L’association fournit le matériel, mais vous pouvez aussi emmener le vôtre (feuilles de papier cartonnées, bois, bobine de filament 3D, etc.).Si vous êtes en panne d’inspiration sur des idées de projets, nous sommes là pour vous accompagner.

