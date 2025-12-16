Permanence du délégué du Défenseur des droits – Campus Centre Sciences Po Rennes Rennes Mardi 7 avril 2026, 09h00 Ille-et-Vilaine

Le délégué représentant le Défenseur des droits propose aux personnels et étudiant·es des universités et écoles rennaises de le rencontrer, avec ou sans rendez-vous.

Cette permanence a pour but de vous écouter, vous informer pour faire valoir **vos droits**, et régler à l’amiable les différends relatifs aux **domaines de compétence** du [Défenseur des droits](https://www.defenseurdesdroits.fr/) dont la **lutte contre les discriminations** et la **défense des droits des usagers** des services publics.

Cette permanence se déroulera :

* De 9h à 12h, sur rendez-vous en écrivant au préalable à [mailto:[permanence-universite-rennes1@defenseurdesdroits.fr](mailto:permanence-universite-rennes1@defenseurdesdroits.fr)](mailto:permanence-universite-rennes1@defenseurdesdroits.fr)[permanence-universite-rennes1@defenseurdesdroits.fr](mailto:permanence-universite-rennes1@defenseurdesdroits.fr)

* De 14h à 17h, sans rendez-vous, en vous présentant directement sur place

### Accès pratique

Dans les locaux de Sciences Po Rennes situé 104, Boulevard de la Duchesse Anne

Bus C1 (arrêt Guéhenno); Bus C3 (arrêt Les Prairies); Métro ligne B/Bus relais métro (arrêt Jules Ferry).

Le Défenseur des droits, autorité indépendante, est chargé de cinq missions :

● Relations avec les services publics

● Défense des droits de l’enfant

● Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité

● Déontologie de la sécurité

● Lanceur d’alerte

Sciences Po Rennes 104 Bd de la Duchesse Anne 35700 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



