Bibliothèque Fonds Ancien 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-01-14 14:00:00
fin : 2026-01-28 17:00:00
2026-01-14 2026-01-28
Permanence au fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Gray.
Vous êtes passionné par les livres anciens et l’histoire locale ? Ne manquez pas la permanence de Michel Mauclair au fonds ancien de la grande bibliothèque ! .
+33 3 84 65 69 01
