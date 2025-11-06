Permanence du GEIQ INDUSTRIE (groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans l’industrie) Agence BREST EUROPE Brest

Permanence du GEIQ INDUSTRIE (groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans l’industrie) Jeudi 6 novembre, 09h00 Agence BREST EUROPE Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-06T09:00:00+01:00 – 2025-11-06T10:30:00+01:00

Venez rencontrer le GEIQ INDUSTRIE: Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification: – information sur le secteur de l’industrie métallurgique: les entreprises, les besoins – opportunités d’emploi: se former via l’alternance pour acquérir une qualification professionnelle et accéder au poste proposé – accompagnement sur le projet professionnel

Agence BREST EUROPE 29200 Brest Brest 29200 Saint-Marc Finistère Brittany

