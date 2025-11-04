Permanence du GEIQ Industrie (groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans l’industrie) Agence QUIMPER SUD Quimper

Permanence du GEIQ Industrie (groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans l’industrie) Mardi 4 novembre, 08h30 Agence QUIMPER SUD Finistère

Début : 2025-11-04T08:30:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T08:30:00 – 2025-11-04T11:00:00

Venez rencontrer le GEIQ INDUSTRIE Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification: – information sur le secteur de l’industrie, les entreprises, les besoins sur Quimper et le sud Finistère – opportunités d’emploi: se former via l’alternance pour acquérir une qualification professionnelle et accéder au poste proposé – accompagnement sur le projet professionnel

Vous présenter à l’accueil de l’agence entre 9h30 et 12h00, SANS RENDEZ VOUS. Pensez à venir avec votre CV

Agence QUIMPER SUD 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Brittany

