Permanence du PGHM de Pierrefitte-Nestalas Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Permanence du PGHM de Pierrefitte-Nestalas

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 09:00:00

fin : 2026-03-10 12:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Le PGHM est présent chaque mardi à la maison de la Montagne pour répondre à toutes vos questions sur les conditions et la sécurité en montagne. Allez à leur rencontre !

.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The PGHM is on hand every Tuesday at the Maison de la Montagne to answer all your questions about mountain conditions and safety. Come and meet them!

L’événement Permanence du PGHM de Pierrefitte-Nestalas Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65