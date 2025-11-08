Permanence du Repair Café Pontois Pont-Salomon
Permanence du Repair Café Pontois Pont-Salomon samedi 8 novembre 2025.
Permanence du Repair Café Pontois
Buvette du stade Pont-Salomon Haute-Loire
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 11:30:00
2025-11-08
Vous avez un appareil en panne ou un vêtement abîmé ? Ne le jetez plus, réparez-le avec nous !
Sur inscription.
Buvette du stade Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes repaircafepontois@gmail.com
English :
Do you have a broken appliance or damaged garment? Don’t throw it away, repair it with us!
Registration required.
German :
Haben Sie ein defektes Gerät oder ein beschädigtes Kleidungsstück? Werfen Sie es nicht mehr weg, sondern reparieren Sie es mit uns!
Nach Anmeldung.
Italiano :
Avete un elettrodomestico rotto o un capo di abbigliamento danneggiato? Non buttatelo via, riparatelo con noi!
Registrazione obbligatoria.
Espanol :
¿Tienes un electrodoméstico roto o una prenda de ropa estropeada? No la tires, ¡repárala con nosotros!
Inscripción obligatoria.
