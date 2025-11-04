Permanence emploi dans les quartiers: Maison de Quartier de Belleroche Villefranche-sur-Saône – Agence VILLEFRANCHE SUR SAONE Villefranche-sur-Saône

Permanence emploi dans les quartiers: Maison de Quartier de Belleroche Mardi 4 novembre, 13h00 Villefranche-sur-Saône – Agence VILLEFRANCHE SUR SAONE Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:00:00+01:00

Venez rencontrer France Travail et obtenir des informations comme l’inscription, l’accompagnement, les recrutements du moment, les évènements…

Présence de trois conseillères France Travail, de la Mission Locale et du Département du Rhône

Villefranche-sur-Saône – Agence VILLEFRANCHE SUR SAONE 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Venez rencontrer France Travail et obtenir des informations comme l'inscription, l'accompagnement, les recrutements du moment, les évènements…