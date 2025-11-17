Permanence « En aller vers » pour préparer l’hiver Mairie annexe du Pellerin Le Pellerin

Permanence « En aller vers » pour préparer l’hiver Mairie annexe du Pellerin Le Pellerin lundi 17 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-17 09:30 – 12:30

Gratuit : oui Adulte

Depuis octobre 2024, Nantes Métropole déploie des permanences «En aller vers» sur l’énergie dans les communes de l’agglomération. Au Pellerin, ces permanences sont organisées depuis le printemps 2025. Objectif : informer et orienter les ménages selon leurs besoins, que ce soit pour mieux comprendre sa facture d’électricité ou de gaz, choisir un contrat adapté, s’équiper en petit matériel pour économiser l’eau ou l’énergie, ou encore connaître les aides disponibles, le stand apporte des réponses concrètes.Il permet également d’être orienté vers les dispositifs d’aides existants comme les visites eau-énergie, le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), Ma Prime Rénov’, ou encore les services de l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL), du CCAS ou des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS).Ce service de proximité est animé par Nantes Métropole et des associations partenaires comme Cim-e, la CLCV, la CSF ou Anadom. Prochaine permanence au Pellerin : Lundi 17 novembre, de 9h30 à 12h30, à la Mairie annexe (sans rendez-vous ).Plus d’infos au 02 40 05 69 81

Mairie annexe du Pellerin Le Pellerin 44640

02 40 04 56 00 http://www.ville-lepellerin.fr 02 40 05 69 81