Permanence en zone d’accueil : ACTUAL Intérim – Agence RENNES CENTRE Rennes, 13 mai 2025, Rennes.

Permanence en zone d’accueil : ACTUAL Intérim Agence RENNES CENTRE Rennes Mardi 13 mai, 09h00

Participez à la permanence en zone d’accueil d’ACTUAL Intérim !Rencontrer et échanger directement avec les équipes d’ACTUAL et découvrez leurs opportunités de missions sur Rennes et ses alentours…

Participez à la permanence en zone d’accueil d’ACTUAL Intérim !Rencontrer et échanger directement avec les équipes d’ACTUAL et découvrez leurs opportunités de missions sur Rennes et ses alentours. ACTUAL recrute pour des postes de :- Agent de tri h/f- Cariste h/f- Agenceur Poseur h/f- Préparateur de commande h/f-Chauffeur PL h/fProfitez de cette occasion pour poser vos questions, obtenir des conseils personnalisés et déposer votre CV.

Rendez-vous le: Mardi 13 mai De 9h00 à 10h30 Agence France travail, 22 rue de Redon, Rennes Venez avec votre CV à jour !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-13T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-13T10:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/439439

Agence RENNES CENTRE 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine