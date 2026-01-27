Permanence exceptionnelle conseillère numérique Médiathèque de Bletterans Bletterans

Permanence exceptionnelle conseillère numérique

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-04 17:30:00

2026-02-04

Comprendre le numérique, prendre confiance, poser ses questions.

Une permanence exceptionnelle se tiendra à la médiathèque de Bletterans.

L’accompagnement est individualisé et s’adapte à votre niveau et à vos besoins.

Sur rendez-vous. .

Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

