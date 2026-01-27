Permanence exceptionnelle conseillère numérique Médiathèque de Bletterans Bletterans
Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 17:30:00
2026-02-04
Comprendre le numérique, prendre confiance, poser ses questions.
Une permanence exceptionnelle se tiendra à la médiathèque de Bletterans.
L’accompagnement est individualisé et s’adapte à votre niveau et à vos besoins.
Sur rendez-vous. .
Médiathèque de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
