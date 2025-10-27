Permanence expert.e comptable – Octobre 2025 Le Solilab Nantes

Événement réservé aux adhérents

Une heure pour échanger avec échanger avec un.e expert.e comptable partenaire

Chaque mois, des permanences gratuites sont proposées aux structures adhérentes des Ecossolies pour soumettre des problématiques juridiques, sociales, comptables ou liées à la protection de la propriété intellectuelle, à des expert.e.s engagé.e.s pour le développement de l’ESS. Ces temps de diagnostic ne sont pas des prestations personnalisées mais offrent des orientations et des explications de premier niveau.

[Adhérer ici](https://www.ecossolies.fr/presentation/adhesion/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-27T18:00:00.000+01:00

Le Solilab Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique