Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA prés Jean Roche Jussey
prés Jean Roche Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône Jussey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-02 09:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
Bénéficiez d’un conseil neutre, personnalisé et gratuit sur le choix des travaux, le choix des professionnels, les aides financières, …
Sur rendez-vous.
Retrouvez toutes les permanences de l’ADERA et celles des partenaires du Département de la Haute-Saône sur https://adera.asso.fr/permanences-ecfr/ .
prés Jean Roche Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 france-renov@adera.asso.fr
