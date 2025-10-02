Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA prés Jean Roche Jussey

Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA prés Jean Roche Jussey jeudi 2 octobre 2025.

Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA

prés Jean Roche Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône Jussey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 09:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Vous avez un projet de rénovation énergétique ?

Bénéficiez d’un conseil neutre, personnalisé et gratuit sur le choix des travaux, le choix des professionnels, les aides financières, …

Sur rendez-vous.

Retrouvez toutes les permanences de l’ADERA et celles des partenaires du Département de la Haute-Saône sur https://adera.asso.fr/permanences-ecfr/ .

prés Jean Roche Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 france-renov@adera.asso.fr

English : Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA

German : Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA

Italiano :

Espanol :

L’événement Permanence France Rénov’ assurée par l’ADERA Jussey a été mis à jour le 2025-09-25 par JUSSEY TOURISME