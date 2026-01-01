Permanence France rénov’ assurée par l’ADERA Maison départementale de l’aménagement des territoires Vesoul
Permanence France rénov’ assurée par l’ADERA
Maison départementale de l’aménagement des territoires 6 Rue de la Mutualité Vesoul Haute-Saône
Début : 2026-01-14 05:00:00
fin : 2026-04-29 23:59:00
2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
Rénovation énergétique neutre et gratuit propriétaires occupants et copropriétés choix des travaux choix des professionnels aides financières. .
Maison départementale de l’aménagement des territoires 6 Rue de la Mutualité Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 92 15 29 france-renov@adera.asso.fr
