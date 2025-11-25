Permanence France Renov’ Communauté de communes Portes de la Creu Genouillac
Permanence France Renov’ Communauté de communes Portes de la Creu Genouillac mardi 25 novembre 2025.
Permanence France Renov’
Communauté de communes Portes de la Creu 1 Rue des Violettes Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 09:00:00
fin : 2025-11-25 12:00:00
Date(s) :
2025-11-25
Un projet de rénovation énergétique …
Permanence France Renov’
Mardi 25 novembre
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, 1 Rue Des Violettes 23350 GENOUILLAC
Prenez rendez-vous ecfr@creuse.fr ou au 05 87 80 90 30 .
Communauté de communes Portes de la Creu 1 Rue des Violettes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 30 ecfr@creuse.fr
