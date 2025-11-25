Permanence France Renov’ Communauté de communes Portes de la Creu Genouillac

Permanence France Renov’

Communauté de communes Portes de la Creu 1 Rue des Violettes Genouillac Creuse

Début : 2025-11-25 09:00:00

fin : 2025-11-25 12:00:00

2025-11-25

Un projet de rénovation énergétique …

Permanence France Renov’

Mardi 25 novembre

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, 1 Rue Des Violettes 23350 GENOUILLAC

Prenez rendez-vous ecfr@creuse.fr ou au 05 87 80 90 30 .

+33 5 87 80 90 30 ecfr@creuse.fr

