PERMANENCE INFO JEUNES DES AVANT- MONTS Murviel-lès-Béziers

27 Bis Avenue de la République Murviel-lès-Béziers Hérault
Info Jeunes Les Avant-Monts organise une permanence à la Maison France Services de 13h30 à 17h30 pour les 12 et 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour la mobilité européenne) ?
Accueil & échanges, Accompagnement personnalisé, Service civique BAFA, Mobilité Européenne, Parcours & Orientation. Entrée libre.
27 Bis Avenue de la République Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 80 70 44 tania.bru@avant-monts.fr
English :
Info Jeunes Les Avant-Monts organizes a permanence at the Maison France Services from 1:30 to 5:30 pm for 12 to 25 year olds (or up to 30 for European mobility)?
Welcome & exchanges, Personalized support, Civic service BAFA, European mobility, Career paths & Orientation. Free admission.
