PERMANENCE INFO JEUNES DES AVANT- MONTS

27 Bis Avenue de la République Murviel-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Info Jeunes Les Avant-Monts organise une permanence à la Maison France Services de 13h30 à 17h30 pour les 12 et 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour la mobilité européenne) ?

Accueil & échanges, Accompagnement personnalisé, Service civique BAFA, Mobilité Européenne, Parcours & Orientation. Entrée libre.

Info Jeunes Les Avant-Monts organise une permanence à la Maison France Services de 13h30 à 17h30 pour les 12 et 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour la mobilité européenne) ?

Accueil & échanges

Accompagnement personnalisé

Service civique BAFA

Mobilité Européenne

Parcours & Orientation

Entrée libre. .

27 Bis Avenue de la République Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 80 70 44 tania.bru@avant-monts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Info Jeunes Les Avant-Monts organizes a permanence at the Maison France Services from 1:30 to 5:30 pm for 12 to 25 year olds (or up to 30 for European mobility)?

Welcome & exchanges, Personalized support, Civic service BAFA, European mobility, Career paths & Orientation. Free admission.

L’événement PERMANENCE INFO JEUNES DES AVANT- MONTS Murviel-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-01-28 par 34 OT AVANT-MONTS