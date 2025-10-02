PERMANENCE INFORMATIQUE Sainte-Croix-Vallée-Française
Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
2025-10-02
Notre ancien conseiller numérique propose une permanence gratuite mensuelle pour discuter avec vous de tous vos enquiquinements informatiques et numériques. Pensez à prendre rendez-vous avec lui en amont !
Bibliothèque Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 38 03 71 83
English :
Our former digital advisor offers a free monthly appointment to discuss all your computer and digital queries. Don’t forget to make an appointment with him in advance!
German :
Unser ehemaliger digitaler Berater bietet monatlich eine kostenlose Sprechstunde an, um mit Ihnen über alle Ihre Computer- und digitalen Nöte zu sprechen. Denken Sie daran, im Vorfeld einen Termin mit ihm zu vereinbaren!
Italiano :
Il nostro ex consulente digitale offre un appuntamento mensile gratuito per discutere di tutti i vostri problemi informatici e digitali. Non dimenticate di fissare un appuntamento con lui!
Espanol :
Nuestro antiguo asesor digital le ofrece una cita mensual gratuita para hablar de todas sus preocupaciones informáticas y digitales. ¡No olvides concertar una cita con él de antemano!
