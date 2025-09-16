Permanence Insertion à QJ 13 Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris

Permanence Insertion à QJ 13 Quartier Jeunes 13 (QJ 13) Paris mardi 16 septembre 2025.

Des conseillères de la Mission Locale de Paris seront présentes à QJ 13 le mardi 16 septembre 2025 pour accompagner les jeunes dans leurs démarches d’insertion professionnelle, d’accès à l’emploi et de formation. Elles répondront à toutes leurs questions et les orienteront vers les dispositifs adaptés à leur parcours.

Le mardi 16 septembre 2025

de 09h30 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 25 ans.

Quartier Jeunes 13 (QJ 13) 115 rue de Tolbiac 75013 Paris

+33144081261