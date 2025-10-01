Permanence jardin au Bar Radis Le Bar Radis Grenoble

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:30:00 – 2025-10-01T16:30:00

Fin : 2025-10-01T14:30:00 – 2025-10-01T16:30:00

Le jardin du Bar Radis est ouvert à toutes et tous chaque Mercredi après midi pour celles et ceux qui veulent mettre les mains dans la terre, encadrés par une équipe de choc! Les activités et les thématiques changent au fil des saisons, renouvellement et dynamisme assuré!

Le Bar Radis 15 Rue Gustave Flaubert, 38100 Grenoble Grenoble 38100 Secteur 4 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir le jardin du Bar Radis et mettre les mains à la terre le temps d’un après-midi