Permanence “Jeux & Jouets pour tous les âges” Bourdeaux

Permanence “Jeux & Jouets pour tous les âges” Bourdeaux dimanche 2 novembre 2025.

Permanence “Jeux & Jouets pour tous les âges”

Maison des associations Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 14:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-11-02

Venez librement découvrir, emprunter ou tester nos jeux et jouets — seul, en famille ou entre amis ! Un moment convivial pour jouer ensemble et profiter du dernier jour de vacance

.

Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes toursdejeux.ludotheque@gmail.com

English :

Come and discover, borrow or test our games and toys on your own, with family or friends! A convivial moment to play together and enjoy the last day of your vacation

German :

Kommen Sie frei, um unsere Spiele und Spielsachen zu entdecken, auszuleihen oder zu testen? allein, mit der Familie oder mit Freunden! Ein geselliger Moment, um gemeinsam zu spielen und den letzten Urlaubstag zu genießen

Italiano :

Venite a scoprire, prendere in prestito o provare i nostri giochi e giocattoli da soli, con la famiglia o con gli amici! Un modo divertente per giocare insieme e godersi l’ultimo giorno di vacanza

Espanol :

Venga a descubrir, tomar prestados o probar nuestros juegos y juguetes, solo, en familia o con amigos Una forma divertida de jugar juntos y disfrutar del último día de vacaciones

L’événement Permanence “Jeux & Jouets pour tous les âges” Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux