Permanence jeux Ludo’Beauce Les Villages Vovéens

Permanence jeux Ludo’Beauce

Place Maurice Maunoury Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Grande sélection de jeux de société pour tous, en accès libre et conseils d’anim’ ludique.

On s’installe, on pioche, on lance les dés l’itinérante associative pose ses jeux au village pour un moment convivial et intergénérationnel. Les bénévoles expliquent les règles, conseillent selon l’âge et l’envie, du jeu d’initiation au coopératif plus costaud. On vient quand on veut, on joue en famille ou entre amis, et on repart avec de nouvelles idées ludiques. Ambiance détendue, accès libre. .

Place Maurice Maunoury Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

English :

Large selection of board games for everyone, with free access and advice on fun activities.

