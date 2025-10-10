Permanence jeux Ludo’Beauce Nottonville

Permanence jeux Ludo’Beauce Nottonville vendredi 10 octobre 2025.

Permanence jeux Ludo’Beauce

Nottonville Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-10-10

fin : 2025-10-11

2025-10-10

Grande sélection de jeux de société pour tous, en accès libre et conseils d’anim’ ludique.

La ludothèque itinérante Ludo’Beauce s’installe le temps d’un week-end jeux d’éveil, de coopération, d’adresse, stratégie ou ambiance… chacun trouve sa table et bénéficie des conseils de l’animateur pour se lancer rapidement. Une permanence ouverte à tous âges, idéale pour découvrir des nouveautés, jouer en famille et passer un moment convivial. .

Nottonville 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 38 85 48 43 ludobeauce@gmail.com

English :

Large selection of board games for everyone, with free access and advice on fun activities.

German :

Eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen für alle, mit freiem Zugang und Tipps zur Spielanimation.

Italiano :

Un’ampia selezione di giochi da tavolo per tutti, con accesso gratuito e consigli su attività divertenti.

Espanol :

Una amplia selección de juegos de mesa para todos, con acceso gratuito y asesoramiento sobre actividades divertidas.

