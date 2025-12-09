PERMANENCE LA MAISON DE MA RÉGION Lunel

PERMANENCE LA MAISON DE MA RÉGION

La Ville de Lunel a sollicité la Région Occitanie pour accueillir des permanences de Ma Maison Ma Région. Ainsi, c’est la Maison Qui’Ose qui accueillera ces permanences au sein de ses locaux. La structure a été choisie pour sa parfaite accessibilité et sa centralité qui permet la proximité avec les usagers mais également avec les acteurs locaux, tant institutionnels qu’économiques ou associatifs. l’équipe de Ma Maison Ma Région de l’Hérault sera présente de 9h30 à 12 h et 13h30 à 16h30 pour accueillir le public, l’informer et le renseigner sur les dispositifs et les aides portés par la Région Occitanie la Carte Jeune, LoRdi, la garde d’enfant, le Revenu Écologique Jeune, les Éco-Chèques Logement et Mobilité, la Formation et l’Orientation, l’aide et l’accompagnement au développement des entreprises et bien plus encore ! .

25 Rue Alphonse Ménard Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 41 maisonquiose@ville-lunel.fr

English :

Date(s): December 17, 2025 ? 9:30am-12pm & 1:30pm-4:30pm

Location: Maison Qui?Ose

Tel: 04 67 87 83 41

Email: maisonquiose@ville-lunel.fr

Open to all ? Free access

