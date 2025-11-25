Permanence La maison des adolescents

Communauté de Communes Frasne-Drugeon Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 09:00:00

fin : 2025-11-25 17:00:00

Date(s) :

2025-11-25 2025-12-09 2025-12-16

Tu as entre 12 et 21 ans, tu traverses des moments de doute, de questionnements, parfois de mal-être concernant ta santé, ta scolarité, tes relation avec tes copains, ta famille, ton avenir.. La Maison des Adolescents du Doubs te propose un espace de parole pour t’aider, te conseiller et t’accompagner.

Vous êtes parents d’adolescent, vous êtes inquiets et parfois démunis devant l’apparition de changements ou difficultés particulières chez votre adolescent, la Maison des Adolescents du Doubs vous accueilles et vous conseille. .

Communauté de Communes Frasne-Drugeon Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

English : Permanence La maison des adolescents

German : Permanence La maison des adolescents

Italiano :

Espanol :

L’événement Permanence La maison des adolescents Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS