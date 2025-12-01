Permanence La mission locale Haut-Doubs

Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 09:00:00

fin : 2026-02-19 17:00:00

Date(s) :

2025-12-18 2026-01-22 2026-02-19 2026-03-19 2026-04-23 2026-05-21 2026-06-25

La mission Locale Haut-Doubs est une association qui assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans. Elle accompagne les jeunes dans leurs projets d’accès à l’emploi, de formation, de mobilité, de logement et de santé. .

Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 54 61

English : Permanence La mission locale Haut-Doubs

German : Permanence La mission locale Haut-Doubs

Italiano :

Espanol :

L’événement Permanence La mission locale Haut-Doubs Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS