Permanence Le 4 Infos Jeunes : recherche de stage Médiathèque Georges Rouault Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Permanence Le 4 Infos Jeunes : recherche de stage

Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 16:00:00

fin : 2026-10-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-01

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Médiathèque Georges Rouault 6 rue Georges Rouault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 75 mediatheque.rouault@grand-chatellerault.fr

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English : Permanence Le 4 Infos Jeunes : recherche de stage

L’événement Permanence Le 4 Infos Jeunes : recherche de stage Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne