Permanence « Le petit peuple de la prairie », Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Permanence « Le petit peuple de la prairie » 6 et 7 juin Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir le petit peuple qui vit dans la prairie bocagère.

Venez découvrir le petit peuple qui vit dans la prairie bocagère à votre rythme : arrivez et repartez quand vous le souhaitez durant cette permanence nature !

Filets à papillons, filets fauchoirs et loupes vous attendent pour découvrir, le temps d’une pause nature, ces animaux incroyables !

Mais au fait, saurez-vous faire la différence entre un criquet, une sauterelle et un grillon ?

Espace naturel du Centre culturel de rencontre de l’Abbaye de Noirlac Abbaye de Noirlac 18200 Bruère-Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire Le milieu naturel de Noirlac est en accès libre sur le chemin au départ du grand parking de l’abbaye. Il est pourvu de panneaux pédagogiques présentant l’Espace Naturel Sensible, sa faune et sa flore.

Venez découvrir le petit peuple qui vit dans la prairie bocagère.

© M.D. Pierru