PERMANENCE LEADER INTERIM Agence DOLE Dole

PERMANENCE LEADER INTERIM Agence DOLE Dole jeudi 6 novembre 2025.

PERMANENCE LEADER INTERIM Jeudi 6 novembre, 08h00 Agence DOLE Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T08:30:00

Fin : 2025-11-06T08:00:00 – 2025-11-06T08:30:00

Permanence de votre agence de travail temporaire LEADER INTERIM dans les locaux de FRANCE TRAVAIL. Venez découvrir les secteurs qui recrutent et les opportunités d’emploi .

Entretien individuel

Agence DOLE 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/503855 »}]

Permanence de votre agence de travail temporaire LEADER INTERIM dans les locaux de FRANCE TRAVAIL. Venez découvrir les secteurs qui recrutent et les opportunités d’emploi . La semaine de l’industrie La semaine de l’industrie agroalimentaire