Permanence Maison de l’Emploi (PLIE) – Manou Partages Nantes 27 juin 2025 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-27 16:00 – 17:30

Gratuit : non Sur adhésion à l’association

Les missions de la maison de l’emploi : Coordonner les acteurs et les actions menées sur l’agglomération nantaise en faveur de l’emploi, l’insertion, la formation et la création d’entrepriseAccueillir, orienter et accompagner les demandeurs d’emploi et les salariésMobiliser les entreprises du territoire afin qu’elles offrent des opportunités pour l’insertion professionnelle durable des habitants

Manou Partages Nantes 44300