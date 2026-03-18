Permanence médiathèque Châtellerault
Permanence médiathèque Châtellerault mardi 24 mars 2026.
Permanence médiathèque
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
.
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 00 le4@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Permanence médiathèque
L’événement Permanence médiathèque Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne