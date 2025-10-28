Permanence Nina et Simon-e-s Place du Martray Paimpol

Permanence Nina et Simon-e-s Place du Martray Paimpol mardi 28 octobre 2025.

Permanence Nina et Simon-e-s

Place du Martray Marché Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 09:00:00

fin : 2025-10-28 12:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Point d’écoute itinérant, gratuit, anonyme et sans rendez-vous pour aborder sous différentes formes des enjeux de société: lutte contre les violences, vie affective et sexuelle, accès aux droits, insertion sociale et professionnelle… Permanence proposée par une animatrice du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) .

Place du Martray Marché Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 12 15 63

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Permanence Nina et Simon-e-s Paimpol a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol