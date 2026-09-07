Permanence numérique à Saint-Appolinard, Mairie de Saint-Appolinard, Saint-Appolinard

Informations pratiques

Permanence numérique à Saint-Appolinard Lundi 14 septembre, 09h00 Mairie de Saint-Appolinard Loire

Sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T12:00:00+02:00

Lundi 14 septembre

Saint-Appolinard 9h-12h

Véranne 14h-17h

Parce que le numérique est présent partout mais n’est pas facile à prendre en main, notre Conseillère numérique France Services vous propose des rdv individuels gratuit pour gagner en autonomie sur vos outils au quotidien.

️ Faites votre demande personnalisée parmi les thèmes suivant :

✅ Créer ou gérer sa boîte email avec ou sans pièce jointe

✅ Utiliser son téléphone, sa tablette, son ordinateur

✅ Accéder à vos services administratifs en ligne

✅ Découvrir Word, Excel et ses équivalents

✅ Gestion de fichiers et dossier (transfert de photo)

✅ Naviguer sur Internet en toute sécurité

✅ Parentalité et numérique

✅ Lire un QR Code

✅ Découverte réseaux sociaux

✅ IA

Prenez rendez-vous directement auprès de votre mairie ou contactez la @Maison France Services du Pilat Rhodanien au 04 74 56 75 60

‍♂️ Tout public, le numérique c’est à tout âge !

Mairie de Saint-Appolinard 22 place de la Bascule 42520 Saint-Appolinard Saint-Appolinard 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 56 75 60 »}]

Notre Conseillère numérique France Services vous propose des rdv individuels gratuit pour gagner en autonomie sur vos outils au quotidien