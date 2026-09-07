Permanence numérique à Saint-Appolinard, Mairie de Saint-Appolinard, Saint-Appolinard
lundi 14 septembre 2026 · Mairie de Saint-Appolinard · Saint-Appolinard
Informations pratiques
Permanence numérique à Saint-Appolinard Lundi 14 septembre, 09h00 Mairie de Saint-Appolinard Loire
Sur rendez-vous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-14T09:00:00+02:00 – 2026-09-14T12:00:00+02:00
Lundi 14 septembre
Saint-Appolinard 9h-12h
Véranne 14h-17h
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Mairie de Saint-Appolinard 22 place de la Bascule 42520 Saint-Appolinard Saint-Appolinard 42520 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 56 75 60 »}]
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