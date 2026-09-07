Permanence numérique à Saint Michel sur Rhône, Mairie de Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Michel-sur-Rhône
vendredi 11 septembre 2026 · Mairie de Saint-Michel-sur-Rhône · Saint-Michel-sur-Rhône
Informations pratiques
Permanence numérique à Saint Michel sur Rhône Vendredi 11 septembre, 09h00 Mairie de Saint-Michel-sur-Rhône Loire
Sur rendez-vous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T12:00:00+02:00
Vendredi 11 septembre
Saint Michel sur Rhône 9h-12h
Mairie de Vérin 14h-17h
Parce que le numérique est présent partout mais n’est pas facile à prendre en main, notre Conseillère numérique France Services vous propose des rdv individuels gratuit pour gagner en autonomie sur vos outils au quotidien.
️ Faites votre demande personnalisée parmi les thèmes suivant :
✅ Créer ou gérer sa boîte email avec ou sans pièce jointe
✅ Utiliser son téléphone, sa tablette, son ordinateur
✅ Accéder à vos services administratifs en ligne
✅ Découvrir Word, Excel et ses équivalents
✅ Gestion de fichiers et dossier (transfert de photo)
✅ Naviguer sur Internet en toute sécurité
✅ Parentalité et numérique
✅ Lire un QR Code
✅ Découverte réseaux sociaux
✅ IA
Prenez rendez-vous directement auprès de votre mairie ou contactez la @Maison France Services du Pilat Rhodanien au 04 74 56 75 60
♂️ Tout public, le numérique c’est à tout âge !
Mairie de Saint-Michel-sur-Rhône 305 rue du Solon 42410 Saint-Michel-sur-Rhône Saint-Michel-sur-Rhône 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 56 75 60 »}]
Notre Conseillère numérique France Services vous propose des rdv individuels gratuit pour gagner en autonomie sur vos outils au quotidien