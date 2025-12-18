Permanence numérique APF France handicap – Délégation Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-09 14:30 – 16:30

Gratuit : oui Personne en situation de handicap

Vous avez besoin d’aide informatique ponctuelle ?Démarches en ligne, aide sur smartphone, dépannage…APF France handicap accueille les personnes en situation de handicap sur rendez-vous et gratuitement pendant les permanences numériques.

APF France handicap – Délégation Nantes 44300



Afficher la carte du lieu APF France handicap – Délégation et trouvez le meilleur itinéraire

