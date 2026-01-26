Permanence numérique Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Permanence numérique

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 15:30:00

fin : 2026-04-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-06-12

Vous rencontrez des difficultés avec votre ordinateur, tablette, smartphone, liseuse ? Vous connaissez quelqu’un pour qui l’utilisation de l’informatique est effrayante ?

Chaque deuxième vendredi du mois, entre 15h30 et 16h30, la bibliothèque peut répondre à vos questions et vous aider dans vos usages numériques. Gratuit, réservation conseillée. .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Permanence numérique Auxerre a été mis à jour le 2026-01-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)