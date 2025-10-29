Permanence numérique collective – Les démarches autour de la santé Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Permanence numérique collective – Les démarches autour de la santé Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 29 octobre 2025.

Permanence numérique collective – Les démarches autour de la santé Mercredi 29 octobre, 15h30 Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

Gratuit – sur inscription

2025-10-29T15:30:00+01:00 – 2025-10-29T17:00:00+01:00

Vous souhaitez être plus autonome dans vos démarches “santé” en ligne ?

Participez à cette permanence collective pour apprendre à vous connecter et à naviguer dans vos espaces personnels : Ameli, Doctolib, Mon Espace Santé, etc.

Ce temps sera animé par notre médiatrice numérique Lucie, qui vous accompagnera dans l’utilisation de ces outils essentiels au quotidien.

Apportez votre matériel si possible (téléphone, ordinateur portable)

Gratuit – Sur inscription à l’accueil de la Maison de Quartier de la Bellangerais ou au 02 99 27 21 10

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 27 21 10 »}]

